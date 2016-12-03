Тука рассказал о серьезной угрозе для решения конфликта на Донбассе
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что контрабанда товаров на Донбассе серьезно угрожает решению конфликта.
Об этом Тука рассказал в интервью интернет-изданию "Апостроф".
По мнению заместителя министра, сейчас на Донбассе активно ведется контрабанда различных товаров. Георгий Тука уверен, что этот процесс является крайне опасным не только с экономической, но и с военной точки зрения.
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"Все начинается с перекуров и посиделок за рюмкой водки. А потом поступает предложение - давай заработаем немного "бабла". А заканчивается все обычной вербовкой", - рассказал Тука.
По мнению заместителя министра, люди, привлеченные к контрабанде на Донбассе, видят в установлении мира в регионе угрозу их бизнесу.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявлял, что Украина не готова к наступлению на Донбассе.