Климкин в Минске показал фото российского беспилотника и маршрут его полета над Украиной

Об этом министр написал на своей странице в Twitter, добавив соответствующие фото.

"Очередные доказательства российской агрессии: показал фото БПЛА ВС РФ Орлан-10, который осуществлял полеты над Украиной, стартовые позиции в российском городе Ейск и маршрут", - говорится в его сообщении.

Очередные доказательства рус.агрессии: показал фото БПЛА ВС РФ Орлан-10,который осуществлял полеты над Украиной,стартовые позиции в рос городе Ейск и маршрут pic.twitter.com/4ATLFetaSb — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 ноября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходит встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Климкина, Франка-Вальтера Штайнмайера, Жан-Марка Эро и Сергея Лаврова.

Ранее Климкин обвинил РФ в невыполнении Минских договоренностей. Он отметил, что без закрытия границы с РФ на Донбассе вооруженные провокации против ВСУ не прекратятся.