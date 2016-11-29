Климкин в Минске показал фото российского беспилотника и маршрут его полета над Украиной
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Минске на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в качестве доказательства российской агрессии продемонстрировал фото российского беспилотника и маршрут его полета над Украиной.
Об этом министр написал на своей странице в Twitter, добавив соответствующие фото.
"Очередные доказательства российской агрессии: показал фото БПЛА ВС РФ Орлан-10, который осуществлял полеты над Украиной, стартовые позиции в российском городе Ейск и маршрут", - говорится в его сообщении.
Очередные доказательства рус.агрессии: показал фото БПЛА ВС РФ Орлан-10,который осуществлял полеты над Украиной,стартовые позиции в рос городе Ейск и маршрут pic.twitter.com/4ATLFetaSb— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 ноября 2016 г.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходит встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Климкина, Франка-Вальтера Штайнмайера, Жан-Марка Эро и Сергея Лаврова.
Ранее Климкин обвинил РФ в невыполнении Минских договоренностей. Он отметил, что без закрытия границы с РФ на Донбассе вооруженные провокации против ВСУ не прекратятся.