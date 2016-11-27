За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

За минувшие сутки в зоне проведения АТО получили ранения трое украинских военных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В частности, двое военных получили ранения вследствие боевых действий и еще один боец был ранен в результате подрыва автомобиля на вражеской мине.

Также Мотузяник сообщил о нарушении боевиками режима тишины. Так, на Луганском направлении противник шесть раз открывал огонь, в частности в Орехово и под Попасной. Дважды применялись минометы.

На Донецком направлении вчера было зафиксировано четыре вражеских обстрела. В частности, режим тишины был нарушен в Авдеевке, Майорске и Опытном. В Авдеевке применялись в том числе минометы, украинские военные открывали ответный огонь.

На Мариупольском направлении зафиксировано 26 вражеских обстрелов, в том числе 16 из тяжелого вооружения. Там боевые действия были более интенсивными, чем в предыдущие дни. По позициям украинских военных было выпущено около 200 минометных и 40 артиллерийских снарядов. Между населенными пунктами Славное и Еленовкой произошло боевое столкновение между украинскими военными и оккупантами, которое длилось час. Также ряд перестрелок в минувшие сутки происходил в Марьинке, сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, боевики за минувшие сутки 37 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.