Сутки в зоне АТО: боевики 37 раз обстреляли украинских военных

За прошедшие сутки, 26 ноября, боевики 37 раз обстреляли позиции украинских военных.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По сообщению, около 80 процентов из них – на Мариупольском направлении.

Из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Марьинке, Водяном, Широкином, Талаковке, Лебединском, Павлополю. По Новотроицком стрелял снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляны украинские позиции возле Авдеевки, Опытного и Майорска.

На Луганском направлении боевики из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку, Попасное, Ореховое и Новоолександровку.