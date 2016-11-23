Жители Луганской области могут остаться без воды из-за бездействия представителей "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В связи с неуплатой отдельными районами Луганской области за поставленную воду, более полумиллиона жителей региона, подавляющее большинство которых проживает в неподконтрольной Украины территории, могут остаться без водоснабжения", - говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что такая ситуация сложилась из-за систематического непоступления платежей за объемы воды, потребленные на неподконтрольной территории в течение последних лет.

"В результате, долг водоснабжающего предприятия КП «Попаснянский районный водоканал» за потребленную электроэнергию превысил 121 млн грн и грозит банкротством предприятия. Следствием этого может стать полное прекращение водоснабжения в регионе, как на неподконтрольной, так и на подконтрольной украинскому правительству территории, что приведет к гуманитарной и экологической катастрофы", - отметили в ведомстве.

Министерство отмечает, что Украина принимает все возможные меры для недопущения развития ситуации по такому сценарию. В частности, было отремонтировано водопроводы, установлены приборы учета, принят соответствующий тариф на водоснабжение и др.

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Также в качестве временной меры, была достигнута договоренность с Международным Комитетом Красного Креста, который предоставил средства, что позволило не прекращать водоснабжение в течение последних двух месяцев. Это также позволило начать отопительный сезон, поскольку были заполнены водой системы теплоснабжения на неподконтрольных украинскому правительству территориях.

"В свою очередь, представители ОРЛО, вопреки Минским договоренностям, продолжают игнорировать инициированные украинской стороной предложения по решению вопроса оплаты за поставленную воду", - говорится в заявлении.