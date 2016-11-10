На Луганщине задержали украинку, которая работала в изоляторе временного содержания в "ЛНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, женщину, которая может быть причастна к деятельности незаконных вооруженных формирований, задержана на этой неделе.

По данным ГПСУ, пограничный наряд, который нес службу на контрольном посту вблизи населенного пункта «Меловое» остановил автомобиль «ВАЗ», в котором находились четыре человека. Во время проверки документов среди пассажиров была выявлена 32-летняя женщина, жительница Луганска, которую разыскивали правоохранительные органы.

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Во время проведения фильтрационных мероприятий задержанная рассказала, что с момента захвата террористами власти в городе Свердловск и до ноября 2015 года работала в изоляторе временного содержания, активно принимала участие в обучении военному мастерству, занятия по которому проводили российские наемники.

Отмечается, что на данный момент задержанную передали представителям СБУ для проведения дальнейших следственных действий.