В результате обстрела боевиками Марьинки получил ранение мирный житель - полиция
10:47, 06 ноября 2016Война
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В результате обстрела боевиками жилого квартала Марьинки (Донецкая область) получил ранение мирный житель.
REUTERS
Об этом сообщили в Марьинском отделении полиции в Донецкой области.
«В 23:40 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что к медикам обратился мужчина 1953 года рождения с осколочным ранением затылочной области головы», - говорится в сообщении.
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Полиция выяснила, что пострадавший получил ранение во время обстрела Марьинки. «В момент обстрела он находился во дворе своего дома, кормил собаку. Скорую помощь вызвали соседи», - проинформировали в ведомстве.
Пострадавшему оказана медицинская помощь.
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