В результате обстрела боевиками Марьинки получил ранение мирный житель - полиция

Об этом сообщили в Марьинском отделении полиции в Донецкой области.

«В 23:40 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что к медикам обратился мужчина 1953 года рождения с осколочным ранением затылочной области головы», - говорится в сообщении.

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Полиция выяснила, что пострадавший получил ранение во время обстрела Марьинки. «В момент обстрела он находился во дворе своего дома, кормил собаку. Скорую помощь вызвали соседи», - проинформировали в ведомстве.

Пострадавшему оказана медицинская помощь.