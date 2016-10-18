За сутки в зоне АТО трое украинских военных были ранены - Лысенко
13:07, 18 октября 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения.
Трое бойцов ранены, еще четверо получили контузию / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое ранены, еще четверо получили контузию», - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных.
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