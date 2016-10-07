Рада почтила минутой молчания память офицера Мыслы, погибшего на Луганщине при минометной атаке
14:42, 07 октября 2016Война
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Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память офицера 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Мирослава Мыслы, который на днях погиб в районе проведения Антитеррористической операции (АТО).
24-летний доброволец, преподаватель, Мирослав Мысла погиб во время обстрела на Луганщине /
Об этом сообщает "112 Украина".
24-летний Мирослав Мысла погиб 2 октября вблизи Крымского Луганской обл. от осколочного ранения в спину, полученного в результате массированного минометного обстрела позиций украинских военных.
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Мысла родился 4 июля 1992 года в Закарпатской обл. В 2013 году окончил исторический факультет Харьковского национального университета им. Каразина. Был членом партии "Всеукраинское объединение "Свобода", активным участником Революции достоинства. С первых дней агрессии России против Украины пошел на фронт добровольцем.
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