Рада почтила минутой молчания память офицера Мыслы, погибшего на Луганщине при минометной атаке

Об этом сообщает "112 Украина".

24-летний Мирослав Мысла погиб 2 октября вблизи Крымского Луганской обл. от осколочного ранения в спину, полученного в результате массированного минометного обстрела позиций украинских военных.

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Мысла родился 4 июля 1992 года в Закарпатской обл. В 2013 году окончил исторический факультет Харьковского национального университета им. Каразина. Был членом партии "Всеукраинское объединение "Свобода", активным участником Революции достоинства. С первых дней агрессии России против Украины пошел на фронт добровольцем.