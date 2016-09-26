"Подбрасывается оружие, патроны, взрывчатка": разведка рассказала, как ФСБ "шьет" дела россиянам для отправки на Донбасс

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

«Учитывая проблемы с комплектованием личным составом 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, а также массовых случаев отказа продолжать участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях востока Украины, российское оккупационное командование, совместно с сотрудниками ФСБ РФ, наращивают мероприятия «принудительно-добровольной» мобилизации, в т.ч. путем фальсификации уголовных правонарушений», - говорится в сообщении.

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По данным разведки, с начала сентября этого года на территории Ростовской и Воронежской областей, а также Краснодарского края РФ и временно оккупированных территориях Украины, возросло количество случаев, когда лицам, задержанным за мелкие правонарушения, намеренно подбрасывается оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и средства подрыва для принуждения к подписанию контрактов о прохождении военной службы под угрозой уголовного преследования.