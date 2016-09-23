Первые три участка разведения сторон на Донбассе имеют гуманитарное значение - Геращенко

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявила уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, передает ТСН.

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"В Станице Луганской находится совершенно разрушенный мост, люди просто не могут переходить через реку, и мы давно говорим о необходимости ремонта этого моста. В Золотом мы еще в марте открыли КПВВ, но боевики так и не дали разрешения, чтобы он работал. Так же и в Петровском – это абсолютно гуманитарное значение", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 сентября, в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.