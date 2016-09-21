Волонтер рассказал об "испорченных модернизацией" автоматах АК-74 для ВСУ, Минобороны уже отреагировало (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Информация относительно проблем в эксплуатации модернизированных автоматов АК-74 проверяется специалистами вооружения ВС Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ не поступало никаких жалоб и замечаний по эксплуатации указанного образца вооружения.

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Также, убеждают в Минобороны, неизвестны факты недовольства модернизированным автоматом со стороны военнослужащих ВСУ.

Ранее сегодня волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook написал о том, что 4 тыс. автоматов АК-74 были, по его словам, испорченные после модернизации.

Он рассказал, что 4 тыс. новых автоматов АК-74 испортили под видом апгрейда за бешеные деньги.

"Был автомат с деревянным прикладом. Вместо этого отломали приклад и на трех винтиках прикрутили трубку с устройством, которое должно сделать его складывающимся. Назвали это АКМ-ТК и АК-ТК. Три винтика, которыми крепится новый приклад, после 40-50 выстрелов раскручиваются", - подчеркнул волонтер.

Кроме того, Доник отметил, что эти винтики особые, потому что в случае их потери сложно найти подобные. Также волонтер рассказал о других проблемах: с коллиматором и газоотводной трубкой.

Ранее известный украинский диджей, а ныне солдат минометной батареи в зоне АТО Анатолий Тапольский, рассказал о том, как его коллеги испытали миномет "Молот". "Еще новые минометы уже довольно облезлые, краска стирается на раз. В тест-драйве приняли участие 12 "Молотов". 2 из них испытания не прошли - один развалился еще на подъезде на огневую, второй - во время первого выстрела. Также банально отвалился механизм горизонтирования... крепление ствола просто отвалилось. После пятого выстрела механизм одного из минометов начал клинить. Ну и конструктивно неудобные крепления, громоздкий и неудобный колесный ход и сам миномет очень неустойчивый", - написал он.