Россия поставляет боевикам на Донбасс просроченные продукты и боеприпасы - разведка

Сложная финансово-экономическая обстановка в России заставляет ее военно-политическое руководство максимально сокращать финансовое содержание российских оккупационных войск на востоке Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

"Уменьшение финансирования компенсируется поставкой боеприпасов и продуктов питания со складов длительного хранения, которые не соответствуют стандартам качества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 сентября в районе населенного пункта Снежное во время проведения стрельб из 122-мм РСЗО "Град" обнаружена непригодность к применению более 30% боеприпасов.

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По данным разведки, на военные продовольственные базы 1 АК (Донецк) ВС РФ для обеспечения питанием личного состава доставлена замороженная рыба из государственного резерва РФ, заложенная на хранение в 1960 году.

"В течение летнего периода с.г. неоднократно отмечались случаи госпитализации личного состава в связи с отравлением просроченными мясными консервами в 5 мотострелковой бригаде (Макеевка) и 11-м отдельном мотострелковом полку (Макеевка) 1 АК ВС РФ", - отметили в ГУР Минобороны.