Боевики установили лимит на использование боеприпасов - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Он отметил, что накануне в зоне проведения антитеррористической операции велись довольно интенсивные боевые действия: оккупанты применяли практически все виды имеющейся у них ствольной артиллерии и минометов.

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"Счет выпущенным вражеским боеприпасам уже шел не на десятки, а на сотни", - сказал он.

Мотузяник отметил, что сегодня обстановка в зоне АТО значительно улучшилась.

"Однако, по информации Главного управления разведки, командование противника определило достаточно большой лимит для использования боеприпасов в течение ближайших 9 дней - 300 снарядов к орудиям калибра 122 мм", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в том числе из 152-мм гаубицы и танка, в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но трое были ранены.