Украинский военный показал, как в Марьинке горят склады боевиков (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный с позывным "Филин", добавив видео.

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"Марьинка. Сепарам холодно. Сепары греются. Мы "специалисты" по обогреву сепаров", - говорится в его сообщении.

Также боец АТО добавил, что огонь не затрагивает зданий мирных жителей: в них не хранят боекомплекты.