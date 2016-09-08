Украинский военный показал, как в Марьинке горят склады боевиков (видео)

11:20, 08 сентября 2016
Война
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В Марьинке Донецкой области горят склады с боекомплектами террористов.

Боєць АТО показав відео із палаючими складами бойовиків у Мар'їнці / Скриншот

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный с позывным "Филин", добавив видео.

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"Марьинка. Сепарам холодно. Сепары греются. Мы "специалисты" по обогреву сепаров", - говорится в его сообщении.

Также боец АТО добавил, что огонь не затрагивает зданий мирных жителей: в них не хранят боекомплекты.

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