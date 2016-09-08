Украинский военный показал, как в Марьинке горят склады боевиков (видео)
11:20, 08 сентября 2016Война
6503 1
В Марьинке Донецкой области горят склады с боекомплектами террористов.
Боец АТО показал видео с горящими складами боевиков в Марьинке / Скриншот
Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный с позывным "Филин", добавив видео.
Читайте такжеВ Иловайск из РФ прибыл эшелон с боеприпасами для боевиков – разведка
"Марьинка. Сепарам холодно. Сепары греются. Мы "специалисты" по обогреву сепаров", - говорится в его сообщении.
Также боец АТО добавил, что огонь не затрагивает зданий мирных жителей: в них не хранят боекомплекты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter