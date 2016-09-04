Боевики проводили провокационные обстрелы, но тяжелое вооружение не применяли

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. Так, на Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск произошли в Верхнеторецком из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А из подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в направлении позиций сил АТО вблизи Авдеевки и Ясиноватой.

Читайте также"Режим тишины соблюдается": за сутки со стороны оккупантов всего 16 обстрелов - штаб АТООтмечается, что на Мариупольском направлении вблизи Широкино, в девять утра противник обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины из боевой машины пехоты и стрелкового оружия, а также применялись гранатометы. Кроме того, вблизи Марьинки наблюдалась снайперская активность.

На Луганском направлении «режим тишины» не нарушался.

«В целом с полуночи в зоне проведения АТО по состоянию на 18:00 зафиксировано 11 обстрелов. Но тяжелое вооружение боевики не применяли. Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают Минские соглашения», - отметили в штабе.