Боевики продолжают обстрелы позиций сил АТО на Донецком направлении - штаб

Боевики на Донецком направлении вели провокационные обстрелы позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на свой странице в Facebook.

"На Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск проводились в Верхнеторецком из крупнокалиберных пулеметов. А из автоматических станковых и подствольных гранатометов - в направлении позиций сил АТО в районах Авдеевки и Ясиноватой", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Мариупольском направлении возле Марьинки в час ночи активизировался снайпер.

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Отмечается, что по состоянию на 18:00 на Луганском направлении "режим тишины" сохраняется.

"Украинские военнослужащие неукоснительно соблюдают Минские соглашения", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений: зафиксировано 8 случаев нарушения "режима тишины" на Мариупольском, 2 – на Луганском и 1 на Донецком направлениях.