СБУ за время конфликта на Донбассе освободила из плена боевиков более 3 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 1 сентября, во время брифинга в Харькове сказал председатель СБУ Василий Грицак.

«Сегодня мы освободили 3080 человек», - сказал Грицак.

По его словам, на сегодняшний день боевики интересуются обменом более 400 человек, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

Читайте такжеБоевики подтвердили, что удерживают в плену 47 украинцев - Тандит

«Более 400 человек, судьба их известна. В число этих более 400 человек входят те, в отношении которых приняты решение и вступили в законную силу приговоры, есть те, которые находятся под следствием, есть другие статусы в официальном правовом поле», - сказал Грицак.

Глава СБУ напомнил, что во время переговоров трехсторонней контактной группы украинские переговорщики выяснили место пребывания на оккупированной территории Донбасса 45 украинских заложников.

«Нам подтвердили места пребывания 45 наших пленников на их территории. Кроме 45, мы знаем места содержания еще 12 наших заложников. Вместе это будет 57 человек. Места содержания остальных нам неизвестны, но мы точно знаем, что они живы и они находятся на этой территории», - отметил Грицак.