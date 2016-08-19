За день российские оккупанты более 20 раз обстреляли силы АТО

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Больше половины случаев вражеских обстрелов наших укреплений пришлись на Донецкое направление. Вблизи населенного пункта Красный Пахарь враг после 9 утра выпустил по украинским армейцам 7 снарядов из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм орудий, в 15 часов один снаряд того же калибра разорвался в Зайцево", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по позициям в Майорске, Зайцево и Луганском оккупанты вели минометный, гранатометный и пулеметный огонь. По Пескам применили минометы 82 мм калибра, а по Авдеевке открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Луганского враг применил боевую машину пехоты.

Как отметили в штабе АТО, на Мариупольском направлении вблизи Старогнатовки враг также задействовал БМП. По укреплениям в Марьинке открывался минометный, а в Широкино - гранатометный огонь. В Водяном провокации продолжались с применением стрелкового оружия.

"На Луганском направлении в течение текущих суток противник нарушал режим прекращения огня в Станице Луганской, где бил по нашим опорным пунктам из 82-мм минометов. В Желтом применил гранатометы, а в Попасной - стрелковое оружие", - говорится в сообщении.