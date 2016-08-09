Геращенко: В ближайшее время нападение России на Украину не предвидится

Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко, передает "112 Украина".

"Что касается видео с проездом ракетной установки, то у них (РФ - Ред.) каждый день или через день проходят дисклокации. Если каждое видео анализировать на тему "завтра война", могу сказать откровенно – никакой войны в ближайшее время и нападения со стороны РФ на Украину не предвидится. Путин понял, что дальнейший захват территории Украины, он не приводит его к достижению результатов. Стратегия Путина такая: торговаться с Украиной за возврат Донбасса, с условием, что он возвращает на Донбасс, а мы отказываемся от Крыма навсегда. Больше он ничего захватывать не планирует", - заявил он.

Читайте такжеУкраина ожидает наступления российских оккупантов в любую минуту – АПРанее Геращенко заявил, что контрольно-пропускные пункты на границе с оккупированным Крымом работают нестабильно, потому что на полуострове ловят дезертиров с оружием, которые могут выехать на территорию материковой Украины.