Боевики в течение суток ведут минометный огонь на участке Марьинка-Красногоровка - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, 10 обстрелов зафиксировано на Мариупольском, 6 - на Донецком и 1 - на Луганском направлениях.

«На Мариупольском направлении российские оккупанты в течение суток вели минометный огонь по опорным пунктам сил АТО на участке Марьинка-Красногоровка, применив в том числе запрещенный калибр 120 мм. На юге зоны АТО в Богдановке и Чермалыке враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, а в Гнутово из крупнокалиберных пулеметов. По укреплениям защитников в Старогнатовке и позициям морских пехотинцев в Широкино боевики применили БМП», - говорится в сообщении.

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В штабе отметили, что на Донецком направлении осуществлялись вражеские обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевке. В Водяном и Зайцево зафиксированы провокационные обстрелы из стрелкового оружия.

«В Луганской области враг вел неприцельный огонь по защитникам Новозвановки. Там он применил автоматический станковый гранатомет «Пламя», - сообщили в пресс-центре.