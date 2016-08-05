Минобороны передислоцировало украинские ВВС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай сегодня на брифинге в Киеве.

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«Сегодня Воздушные силы во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил продолжают выполнять определенные задачи по сдерживанию вооруженной агрессии противника», - заявил он.

По словам Чернобая, для оперативного использования сил и средств осуществлена передислокация авиации.

«В новых районах боевого предназначения подразделения зенитных, ракетных и радиотехнических войск Воздушных сил осуществляют задачи по прикрытию важных объектов и группировок украинских войск от воздушных ударов противника», - сообщил представитель Минобороны.