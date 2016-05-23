Россия перебросила в оккупированный Крым истребители Миг-29

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского военного ведомства, перебазирование осуществляется для "участия в конкурсе "Авиадартс-2016".

"Более 10 экипажей истребителей МиГ-29СМТ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО) приступили к перебазированию в Крым для участия во всеармейском этапе конкурса "Авиадартс-2016", - говорится в сообщении.

Перебазирование истребительной, бомбардировочной, армейской и штурмовой авиации ЗВО завершится в течение 72 часов. Истребители и истребители-бомбардировщики совершат перелет на расстояние свыше 1000 км без дозаправки в воздухе за 70 минут.

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Заявляется, что конкурс "Авиадартс" представляет собой состязания между военными лётчиками в умении преодолевать систему ПВО условного противника, поражать наземные цели с помощью неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет.

Конкурс проводится в два этапа и для разных категорий авиации включает полёт по маршруту и полет на атаку наземной (морской) цели.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года.