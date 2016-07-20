Лысенко: за минувшие сутки в зоне АТО обошлось без потерь и раненых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Сразу хорошая новость: вчера в районе проведения АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен»,- сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 54 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.