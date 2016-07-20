Штаб АТО: боевики не прекращают обстрелы украинских военных

Из них по 24 на Донецком и Мариупольском направлениях и 6 в Луганской области, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00 20 июля 2016 года.

На Мариупольском направлении из запрещенного Минскими соглашениями 122-мм артиллерии враг выпустил 12 снарядов по нашим опорных пунктах в Широкиному. Кроме этого, применил 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По украинским воинам в Талаковке противник бил из 120 и 82 мм минометов. Под минометные обстрелы также попали наши защитники в Красногоровке, Гнутовом и Водяном, а из других видов стрелкового оружия - по Марьинке, Славному, Старогнатовке и Новогригорьеквке.

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На Донецком направлении наиболее горячим населенным пунктом остается Авдеевка. Здесь враг бросил против наших войск 120 и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, из 120 мм минометов противник обстрелял Майорск, а из минометов калибра 82 мм - шахту Бутовку, Опытное и Зайцево.

На Луганщине из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли по Станице Луганской, зенитные установки были применены во Новозванівкою, а БМП - под Новоолександровкой.

Как сообщал УНИАН, Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за крупнейших за последний период потерь среди украинских военнослужащих во время боевых действий на Донбассе.