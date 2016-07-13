"Оттеснили противника": украинские военные рассказали о ситуации в Авдеевской промзоне (видео)

Об этом говорится в сюжете Военного телевидения на YouTube-канале.

Как рассказал боец с позывным "Веселый", оккупанты обнаглели.

"Еще 9 мая, воспользовавшись полным "режимом тишины", они оборудовали свои позиции на расстоянии около 60 метров от наших укреплений. Оттуда российские наемники вели выстрелы из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в описании к видео.

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Сейчас позиции боевиков уничтожены, но они и дальше нарушают Минские договоренности. Оккупанты вплотную подходят к укреплениям украинских военных, пытаются их захватить, однако получают отпор.

"Мои бойцы постарались очень хорошо, оттеснили противника. Они пошли на другую улицу и уже издалека пытаются нас взять", - рассказал военный.

Ранее в АП заявили, что боевики за сутки выпустили более 200 мин по позициям сил АТО в районе Авдеевской промзоны и на окраинах Горловки.