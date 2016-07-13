Российский Генштаб готовит наступательные операции на Донбассе - Турчинов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, в связи с обострением ситуации в зоне проведения АТО Турчинов выехал на переднюю линию обороны украинских Вооруженных Сил.

Как отметили в ведомстве, проведя рабочее совещание с военным руководством АТО, Турчинов проверил боеготовность украинских военных подразделений в районе Мариуполя, посетил опорные пункты в Широкино и другие позиции на южных оборонительных рубежах.

По его словам, российские оккупационные войска в составе «1-го и 2-го армейских корпусов» значительно увеличили количество обстрелов, «которые ведутся с вызывающим игнорированием договоренностей по отводу от линии соприкосновения тяжелого вооружения».

«Противник ежедневно использует для ведения обстрелов запрещенную Минскими соглашениями 152- и 122-миллиметровую артиллерию, 120-миллиметровые минометы и РСЗО", - сказал секретер СНБО, добавив, что, кроме того, значительно возросла активность профессионально подготовленных диверсионно-разведывательных групп и снайперов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что в последнее время зафиксировано создание противником специализированных мобильных минометных групп, «специализирующихся на поражении военных и гражданских объектов и ведущих огонь с учетом маршрутов передвижения наблюдательных групп ОБСЕ».

«Все эти провокационные действия приводят к росту потерь среди личного состава сил АТО, а также к потерям среди гражданского населения и, по замыслу кремлевского руководства, имеют целью полностью сорвать достигнутые в Минске договоренности», - отметил секретарь СНБО.

Кроме того, Турчинов сообщил, что наибольшая интенсивность действий противника фиксируется на Донецком и Мариупольском направлениях. По его словам, оккупационные войска интенсивно снабжаются оружием, боеприпасами и топливом, создаются оперативные резервы.

«Все это является подтверждением подготовки российским Генштабом наступательных операций», - добавил он, подчеркнув, что Вооруженные силы Украины готовы дать адекватный ответ на любые провокации агрессора.