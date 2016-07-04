За сутки на Донбассе ранены двое украинских военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеЗа сутки российские оккупанты 61 раз обстреливали позиции сил АТО - штаб

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет. Двое получили ранения во время обстрелов", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение российского кадрового офицера в результате срабатывания осколочной мины направленного действия большой мощности во время его передвижения с собственной охраной к м.Донецк.