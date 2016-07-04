За сутки на Донбассе ранены двое украинских военных - Лысенко
13:25, 04 июля 2016Война
4365
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеЗа сутки российские оккупанты 61 раз обстреливали позиции сил АТО - штаб
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет. Двое получили ранения во время обстрелов", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение российского кадрового офицера в результате срабатывания осколочной мины направленного действия большой мощности во время его передвижения с собственной охраной к м.Донецк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter