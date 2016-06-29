Информация о гибели в зоне АТО оперного певца Василия Слипака проверяется – Лысенко

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеПод Донецком погиб известный украинский оперный певец Василий Слипак

"Сейчас проверяется достоверность этой информации. Если этот факт подтвердится, об этом будет официально сообщено", - сказал он.

Напомним, ранее на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в зоне проведения АТО погиб оперный певец Василий Слипак, который воевал в рядах "Правого сектора".