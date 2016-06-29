Информация о гибели в зоне АТО оперного певца Василия Слипака проверяется – Лысенко
13:26, 29 июня 2016Война
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Достоверность информации о гибели в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе оперного певца Василия Слипака сейчас проверяется.
Бутусов сообщил, что в зоне АТО погиб оперный певец Василий Слипак / Скриншот youtube.com
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"Сейчас проверяется достоверность этой информации. Если этот факт подтвердится, об этом будет официально сообщено", - сказал он.
Напомним, ранее на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в зоне проведения АТО погиб оперный певец Василий Слипак, который воевал в рядах "Правого сектора".
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