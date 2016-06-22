Парубий удивлен вспышкой агрессии российских военных на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд сегодня в Киеве.

"Лидерская позиция США играет ключевую роль в вопросе продления санкций против РФ", - сказал он, добавив, что этот вопрос важен не только для Украины, но и для всего международного сообщества, чтобы "тот, кто нарушает систему безопасности, отвечал, чтобы он нес наказание".

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"В последний период активизировались действия российских военных на востоке Украины. Мы просто удивлены таким вспышкой агрессии, которая длится уже более месяца", - добавил Парубий.

Он отметил, что "действия российских военных активизируются практически по всей линии разграничения".

По его словам, Минские соглашения не только не выполняются Россией, а и демонстративно игнорируются.

"Мы должны об этом громко говорить миру, что Минские соглашения не только не выполняются (президентом РФ Владимиром) Путиным, а демонстративно игнорируются", - сказал Парубий.