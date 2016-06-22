На Донбассе за сутки уничтожен один боевик, четверо ранены - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

"Один боевик "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск)" погиб в результате "дружественного огня" из крупнокалиберного пулемета", - заявил он.

По словам Лысенко, также были ранены четверо боевиков из двух различных бандформирований, действовавших в составе диверсионно-разведывательных групп на Донецком направлении.

Лысенко сообщил, что за минувшие сутки противник нарушил режим тишины на Донецком направлении 13 раз.

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Враг применил тяжелое вооружение сразу в нескольких районах, в частности в Майорском. По позициям защитников Троицкого враг выпустил за сутки 130 снарядов из минометов. Тяжелые пушки, наравне с гранатометами и пулеметами, террористы применяли в Авдеевской промзоне. Под минометным огнем противника вчера оказалась шахта Путиловская (известная как Шахта Бутовка-Донецкая).

Кроме того, поздно вечером по украинским позициям вблизи Николаевки Второй, что к северу от оккупированной Горловки, боевики выпустили более 20 артиллерийских снарядов калибром 122 мм.

"На Луганском направлении не прекращаются обстрелы Новозванівки. Поздно вечером там противник открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия", - сообщил Лысенко.

"На Мариупольском направлении в сравнении с прошлыми неделями относительное затишье. Ни разу не было зафиксировано применение тяжелого вооружения со стороны оккупантов. Продолжаются обстрелы Марьинки и Красногоровки из стрелкового оружия; там же были активными снайперы противника. На рассвете незаконные вооруженные формирования провели обстрел позиций сил АТО в районе Водяного. Единичные провокации произошли в селах Тарамчук, Новотроицкое, Гнутово и Талаковка", - отметил Лысенко.

Всего, по данным спикера АПУ по вопросам АТО, на Мариупольском направлении произошло 13 обстрелов позиций сил АТО.

Тем временем, несмотря на опасность обстрелов, на передовой украинские военные инженеры проводят саперные работы. За минувшую неделю саперы обезвредили 443 взрывоопасных предмета.