В СНБО рассказали, как Россия системно отрабатывает новые военные технологии на Донбассе

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью "Новому времени".

Он рассказал, что для отработки новых современных технологий наведения и корректировки огня оккупанты используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

"Их запускают как с оккупированных территорий, так и непосредственно из РФ. Это современные российские разработки. Часто наши позиции обрабатывает тройка БПЛА: один проводит видовую разведку, второй выявляет системы связи и управления, а также радиолокационные системы для их подавления системой радиоэлектронной борьбы. И третий аппарат корректирует огонь артиллерии или сам наносит удар, если это боевой БПЛА", - сказал Турчинов.

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Также, по его словам, кроме применения запрещенной артиллерии крупного калибра, серьезную проблему для Украинской армии представляют профессионально подготовленные снайперы и диверсионные группы, укомплектованные российскими спецназовцами.

Турчинов подчеркнул, что из-за этого увеличились жертвы среди украинских военнослужащих: в мае ВСУ понесли самые большие потери за последний год - 25 военнослужащих погибли, 98 получили ранения.

"Причиной стала демонстративная агрессивность в действиях оккупационных войск, системность и подготовленность провокаций. Пока нет резкого увеличения количества обстрелов - в среднем за сутки их примерно 30-50. Но кардинально изменился подход оккупантов к ведению огня: если еще в начале 2016-го он часто велся хаотически, по направлению, то с конца апреля по нашим позициям бьют только прицельно, используя крупнокалиберные минометы, артиллерию и системы залпового огня, запрещенные Минскими соглашениями", - сказал секретарь СНБО.

Ранее Турчинов, комментируя ситуацию на Донбассе, заявил, что Россия устроила "черный май". "Май стал для нас "черным", потому что мы в течение месяца понесли самые большие потери за последний год. Мы очень много героев потеряли, многие раненых", - сказал он.