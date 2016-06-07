На Донбассе по всей линии соприкосновения активизировались ДРГ боевиков, украинские военные дали отпор

Боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

На Донецком направлении российские наемники 14 раз обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, шахты Бутовка, Опытного со всех видов стрелкового вооружения и 82-мм минометов. А вблизи Майорска, Зайцево и Луганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Кроме того, с 22.00 до полуночи противник прибегал к провокационным действиям и вел огонь из стрелкового оружия, вооружения БМП, а затем, используя 120-мм минометы, выпустили 40 мин по позициям вблизи Майорска и КрП Майорск. Также там действовал снайпер", - отметили в штабе АТО.

Кроме того, на Мариупольском направлении опорные пункты в районе Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Широкино и Кирово противник обстрелял из стрелкового оружия, гранатометов и из 82-мм минометов.

"По всей линии соприкосновения активизировались ДРГ врага, но украинские бойцы дали им достойный отпор", - сообщил штаб.