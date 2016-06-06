На Донбассе задержали диверсанта, неудачно атаковавшего позиции сил АТО

"Диверсанты атаковали один из опорных пунктов сил антитеррористической операции в Бахмутском районе Донетчины. Украинские военные отбили нападение боевиков, после чего спецназ задержал одного из диверсантов, который "отбился" от группы", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сотрудники СБУ изъяли у задержанного автомат Калашникова с патронами.

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"Со слов задержанного, он в сентябре прошлого года вступил в незаконного вооруженного формирования "армейский корпус Беркут" террористической группировки "ДНР". Впоследствии боевика было включено в состав диверсионной группы", - передает пресс-центр.

Боевик диверсионной группы подозревается в совершении преступления по ст.258-3 УКУ "создание террористической группы или террористической организации".

Сейчас он находится под стражей, ведется досудебное расследование.