Аброськин: есть данные о более 3 тысячах лиц, причастных к системе управления "ДНР"
Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что на сайте "Стоп террор" уже сосредоточено данные более 3 тысяч лиц, причастных к системе управления террористической организацией "ДНР".
Об этом Аброськин написал на своей странице в Facebook.
"За два месяца работы сайт "Стоп террор" посетили более 60 тысяч пользователей, которые просмотрели около 1 миллиона страниц. Проект, запущенный волонтерами при нашем участии, наполняется информацией и в нем уже сосредоточены данные по более 3 тысяч человек, которые имеют отношение к "системе управления ДНР"", - говорится в сообщении.
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Аброськин добавил, что с учетом писем неравнодушных жителей оккупированных территории, сделаны последние обновления о "3 гаубичной самоходной артиллерийской батарее", "полиции Новоазовска", "Донбасской юридической академии "ДНР"", "Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР", "Совете адвокатов ДНР".
"Работа по наполнению продолжается", - добавил Аброськин.