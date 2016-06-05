Аброськин: есть данные о более 3 тысячах лиц, причастных к системе управления "ДНР"

Об этом Аброськин написал на своей странице в Facebook.

"За два месяца работы сайт "Стоп террор" посетили более 60 тысяч пользователей, которые просмотрели около 1 миллиона страниц. Проект, запущенный волонтерами при нашем участии, наполняется информацией и в нем уже сосредоточены данные по более 3 тысяч человек, которые имеют отношение к "системе управления ДНР"", - говорится в сообщении.

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Аброськин добавил, что с учетом писем неравнодушных жителей оккупированных территории, сделаны последние обновления о "3 гаубичной самоходной артиллерийской батарее", "полиции Новоазовска", "Донбасской юридической академии "ДНР"", "Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР", "Совете адвокатов ДНР".

"Работа по наполнению продолжается", - добавил Аброськин.