Мы на финишной прямой освобождения еще 25 украинских заложников на оккупированном Донбассе - президент

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Интер".

"Продолжаются переговоры и задействованы все ресурсы, начиная от нашей делегации в Трехсторонней контактной группе, всех ее участников, и "нормандский формат" для того, чтобы вернуть еще 25 украинцев, которые находятся сейчас на оккупированной территории. И мы на финишной прямой относительно условий, сроков и процедуры их возврата", - заявил Порошенко.

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Ранее заместитель главы СБУ, председатель Координационного центра освобождения заложников Юрий Тандит заявлял, что на сегодняшний день заложниками на временно оккупированных территориях на Донбассе остаются 114 человек, 655 считаются пропавшими без вести.