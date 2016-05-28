Боевики впервые за последнее время обстреляли позиции сил АТО из "Градов"

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, всего за прошедшие сутки противник 40 раз открывал огонь по украинским подразделениям.

Укрепления сил АТО южнее Авдеевки вчера вечером боевики в очередной раз обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, а также минометов калибра 82 мм и 120 мм.

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Отмечается, что вблизи Зайцево боевики также били по опорным пунктам сил АТО из 82-мм минометов.

По данным пресс-центра, наши позиции в районе Марьинки и Красногоровки несколько раз оказались под вражеским огнем из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, согласно сообщению, на Луганщине пророссийские боевики снова открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и вооружения БМП по украинским воинам вблизи Станицы Луганской. На том же направлении из автоматических станковых гранатометов оккупанты обстреливали укрепления сил АТО близ Попасной.

По позициям ВС Украины в районе Новотроицкого боевики несколько раз открывали огонь из 82-мм и 120-мм минометов, а также впервые за последнее время осуществили обстрелы опорных пунктов сил АТО из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». На том же участке линии разграничения российско-террористические бандформирования несколько раз стреляли из минометов калибра 120 мм и мощных 152-мм артиллерийских систем по нашим укреплениям возле поселка Николаевка.

Вместе с тем, вчера вечером на Мариупольском направлении произошло боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой противника. В результате огневого контакта вражеская ДРГ отступила.

Не прекратили боевики грубо нарушать режим «тишины» и с начала этих суток. По состоянию на это время уже зафиксировано 14 обстрелов позиций ВС Украины вдоль всей линии разграничения сторон. В частности, вблизи Опытного и Авдеевки оккупанты применяли запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм.