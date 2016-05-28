Боевики впервые за последнее время обстреляли позиции сил АТО из "Градов"
Боевики продолжают грубо нарушать режим прекращения огня. Ночью боевики применяли тяжелое артиллерийское вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями.
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, всего за прошедшие сутки противник 40 раз открывал огонь по украинским подразделениям.
Укрепления сил АТО южнее Авдеевки вчера вечером боевики в очередной раз обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, а также минометов калибра 82 мм и 120 мм.
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Отмечается, что вблизи Зайцево боевики также били по опорным пунктам сил АТО из 82-мм минометов.
По данным пресс-центра, наши позиции в районе Марьинки и Красногоровки несколько раз оказались под вражеским огнем из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, согласно сообщению, на Луганщине пророссийские боевики снова открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и вооружения БМП по украинским воинам вблизи Станицы Луганской. На том же направлении из автоматических станковых гранатометов оккупанты обстреливали укрепления сил АТО близ Попасной.
По позициям ВС Украины в районе Новотроицкого боевики несколько раз открывали огонь из 82-мм и 120-мм минометов, а также впервые за последнее время осуществили обстрелы опорных пунктов сил АТО из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». На том же участке линии разграничения российско-террористические бандформирования несколько раз стреляли из минометов калибра 120 мм и мощных 152-мм артиллерийских систем по нашим укреплениям возле поселка Николаевка.
Вместе с тем, вчера вечером на Мариупольском направлении произошло боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой противника. В результате огневого контакта вражеская ДРГ отступила.
Не прекратили боевики грубо нарушать режим «тишины» и с начала этих суток. По состоянию на это время уже зафиксировано 14 обстрелов позиций ВС Украины вдоль всей линии разграничения сторон. В частности, вблизи Опытного и Авдеевки оккупанты применяли запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм.