Сегодня боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

С начала суток боевики 18 раз обстреляли опорные пункты украинских военных на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18:00.

После ночных обстрелов из тяжелой артиллерии противник продолжает вести огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. В течение дня бандиты там несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Кроме того, по позициям вблизи Невельского и Красногоровки пророссийские боевики били из минометов калибров 82 мм и 120 мм, а также из вооружения БМП.

На Мариупольском направлении противник обстреливал опорные пункты сил АТО в Широкином из крупнокалиберных пулеметов. По украинским воинам, которые защищают Тарамчук, вел огонь вражеский снайпер.

В Луганской области неподалеку Новозвановки украинские позиции также обстреливал снайпер противника. На том же направлении под вражеские обстрелы из гранатометов попали опорные пункты украинских подразделений неподалеку Сокольников и Желтого.

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На приморском направлении зафиксирован пролет разведывательного БПЛА противника, который направлялся с территории РФ.