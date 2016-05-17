Вечером в понедельник боевики снова обстреляли позиции сил АТО

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил пресс-офицер сектора Мариуполь Виталий Кириллов.

"Действительно, зафиксирован обстрел наших позиций, он произошел в течение с 18:35 до 19:30. Противник вел обстрелы из СПГ-9, совершил 10 выстрелов, а также применял стрелковое оружие по нашим позициям", - рассказал он. Украинские военные открыли огонь из ДШК для пресечения действий противника.

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"В целом обострение пошло на такие населенные пункты, как Марьинка и Красногоровка, на этом направлении были осуществлены обстрелы наших позиций из минометов 82-мм и 120-мм. Марьинка была обстреляна 7 раз, а Красногоровка - 8. Противник применял тяжелое вооружение 4 раза, и именно по Красногоровке. Если брать Широкино, то за три дня там произошло лишь 6 обстрелов, и противник использовал минометы 82-м два раза, близ этого населенного пункта выпустили 17 мин", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, боевики в понедельник, 16 мая, 14 раз обстреляли украинских военных на Донбассе.