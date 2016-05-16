Боевики сегодня 14 раз обстреляли украинских военных - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На протяжении сегодняшнего дня ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. Боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. С начала суток зафиксировано 14 эпизодов применения противником оружия, подавляющее большинство из которых в темную пору", - говорится в сообщении.

В течение дня пророссийские боевики обстреливали позиции украинских военных возле Авдеевки из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

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На Луганщине боевики вели огонь из стрелкового оружия по укрепления ВСУ неподалеку Трехизбенки, проинформировали в штабе АТО.