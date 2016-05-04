Разведка установила личности боевиков, которые пьяными нарушили режим тишины 2 мая

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"2 мая провокационное применение оружия в сторону сил АТО в районе Широкая Балка - Горловское водохранилище совершили военнослужащие разведывательной роты 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, которые проигнорировали приказы командиров", - говорится в сообщении.

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Так, были установлены персональные данные военнослужащих подразделения, причастных к нарушению режима тишины: заместитель командира 1-го разведывательного взвода Бороздич Евгений Михайлович (01.09.1977 г.р.), разведчик-сапер Козловский Руслан Рамазанович (08.09.1986 г.р.) м разведчик-снайпер Егупов Роман Валентинович (08.07.1991 г.р.). Кроме того, установлена личность командира 1-го разведывательного взвода, приказы которого были проигнорированы, - Попков Сергей Борисович (31.05.1981 г.р.).

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали режим прекращения огня с 30 апреля.