В ОБСЕ рассказали о танках и тяжелом вооружении боевиков в Луганске

Об этом говорится в отчете за 21 апреля, опубликованном сегодня.

Читайте такжеУкраинские военные уничтожили минометный расчет боевиков на Донбассе (видео)

"В нарушение связанных с отводом (вооружения) в определенные районы договоренностей, СММ увидела семь танков (Т-72) в контролируемом "ЛНР" Луганске", - говорится в сообщении.

Кроме того, "СММ видела в Луганске семь 122-мм ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и десять гаубиц на буксире (пять 152-мм 2A65 Мста-Б, и пять 122-мм Д-30)", - сказано в сообщении.

Также подконтрольной боевикам "ДНР" наблюдатели видели бронетанковую технику и зенитные установки в "зоне безопасности" возле линии соприкосновения.

В частности, 20 апреля представители миссии неподалеку от Ясиноватой зафиксировали зенитную установку ЗУ-23, которая двигалась на буксире военного КамАЗ на запад. Наблюдатели также видели бронетранспортер БТР-80 и боевую машину пехоты в Донецке.

Читайте такжеУкраинские спецслужбы за год пресекли деятельность более 300 ДРГ - Порошенко

Кроме того, на подконтрольных Киеву территориях СММ зафиксировала четыре 82-мм миномета 2Б9 в разных районах Луганской области. Так, утром два таких миномета погрузили на военные грузовики, которые двигались на север близ села Передельск (24 км на северо-запад от Луганска), также в начале дня два таких миномета заметили на грузовиках, которые двигались на юг рядом с селом Войтовое (33 км на северо-запад от Луганска).