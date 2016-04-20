РФ перебрасывает на Донбасс подразделения, набранные из дагестанцев и чеченцев - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Вследствие увеличения количества российских военнослужащих, которые не желают участвовать в военных преступлениях российской власти в Украине, командование ВС РФ продолжает активное привлечение подразделений, личный состав которых набран главным образом из народов Северного Кавказа. 19 апреля в состав 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК прибыло очередное российское подразделение, укомплектованное главным образом выходцами из Дагестана и Чечни. Установлены персональные данные одного из военнослужащих этого подразделения: Алибатыров Ислам Рамазанович, 18 июля 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

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Также разведчики отмечают, что на временно оккупированной части Донбасса сохраняется активность противника на Донецком направлении.

Так, в районе Авдеевки осуществлялись обстрелы украинских позиций сил АТО, в том числе с применением 82- и 120-миллиметровых минометов.

Зафиксировано пополнение боекомплекта подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 армейского корпуса (АК) вооруженных сил РФ в Донецке. "Запланировано усиление подразделений 11 отдельного мотострелкового полка, в рамках чего перемещено из Донецка в направлении Макеевки танковый взвод, два мотострелковых взвода и 11 грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

В течение суток было зафиксировано 23 обстрела украинских позиций из стрелкового оружия, гранатометов, 120- и 82-миллиметровых минометов, из них два обстрела – Майорск, Ленинское (Славянское направление); 13 – Верхнеторецкое, Авдеевка, Опытное, шахта Бутовка, Марьинка (Донецкое направление); восемь – Широкино, Бердянское (Мариупольское направление).