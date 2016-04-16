Три боевых вертолета вернулись в Украину из Либерии

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Согласно решению президента Украины - Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, в связи с сокращением миссии ООН в Либерии происходит оптимизация 56-го отдельного вертолетного отряда, выполняющего задачи в этой стране в составе миссии. Так, специальным рейсом транспортного самолета АН-24 "Руслан" три боевых вертолета Ми-24П вернулись в Украину", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКерри выразил протест Лаврову в связи с полетами российских Су-24 над эсминцем ВМС США

При этом отмечается, что после восстановительных и профилактических работ, осуществленных силами специалистов в частях армейской авиации ВСУ, все три машины Ми-24П будут использоваться для учебно-тренировочных полетов и выполнения боевых задач в составе Воздушных сил ВСУ, в том числе при необходимости — в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО).