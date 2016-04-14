Вершбоу: Украина не может выполнять обязательства по Минским соглашениям, если РФ и боевики ничего не делают
15:50, 14 апреля 2016Война
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Украина не может выполнять все свои обязательства по Минским соглашениям, если РФ и боевики ничего положительного не делают.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу сегодня на форуме по безопасности в Киеве.
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«Я думаю, украинцам очень важно оставаться на высоком уровне нравственности, и каждый, в том числе и члены НАТО и ЕС, должны понимать, что Украина не может выполнять все свои обязательства (по Минским соглашениям - УНИАН), если Россия и сепаратисты ничего не делают положительного», - сказал Вершбоу.
По его словам, «важно, чтобы прогресс был параллельный».
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