Вершбоу: Украина не может выполнять обязательства по Минским соглашениям, если РФ и боевики ничего не делают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу сегодня на форуме по безопасности в Киеве.

Читайте такжеНАТО требует от России полного выполнения Минских соглашений - Вершбоу

«Я думаю, украинцам очень важно оставаться на высоком уровне нравственности, и каждый, в том числе и члены НАТО и ЕС, должны понимать, что Украина не может выполнять все свои обязательства (по Минским соглашениям - УНИАН), если Россия и сепаратисты ничего не делают положительного», - сказал Вершбоу.

По его словам, «важно, чтобы прогресс был параллельный».