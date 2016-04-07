Турчинов озвучил причины обострения ситуации в Авдеевке и не исключил масштабного наступления врага

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, в связи с обострением ситуации, увеличением количества обстрелов и провокаций со стороны террористов, Турчинов прибыл на передовые позиции в зону проведения АТО.

Вместе с министром обороны Степаном Полтораком и командующим Сухопутными войсками Сергеем Попко секретарь СНБО провел совещание в Главном командном пункте с военным руководством АТО. Как отмечается, обсуждались вопросы организации активной обороны и обеспечения армии в условиях обострения ситуации со стороны российских оккупационных войск.

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Турчинов также побывал в промышленной зоне возле города Авдеевка, где ежедневно происходят обстрелы и провокации со стороны боевиков.

«Это связано с тем, что промзона является доминирующей позицией над дорожными развязками возле Горловки и расположенными там оборонительными рубежами российско-террористических группировок. Украинские военные вынуждены были взять под контроль этот район, чтобы защитить Авдеевку от систематических обстрелов, которые велись по жилым кварталам города», - говорится в сообщении.

Во время пребывания на переднем крае обороны, секретарь СНБО обсудил с руководством сектора вопросы усиления эффективности противодействия провокациям агрессора и обеспечения защиты украинских военных.

По словам Турчинова, наступает теплая пора года - наиболее удобная для проведения военных операций. "С этим связана активизация деятельности разведывательно-диверсионных групп и попытки локальных военных провокаций противника. Нельзя исключать и масштабных наступательных операций российско-террористических войск", - отметил он.

"Мы должны быть готовы дать отпор любым агрессивным попыткам врага, обеспечив наши Вооруженные Силы современным оружием и техникой", - подчеркнул секретарь СНБО и добавил, что парламент до сих пор не принял решение относительно законодательного обеспечения наполнения спецфонда бюджета, из которого осуществляется значительная часть финансирования государственного оборонного заказа.

"Очень надеюсь, что этот вопрос будет решен на ближайшей парламентской неделе", - подытожил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, боевики заняли позиции на южной окраине Авдеевки