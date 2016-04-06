В ОБСЕ заявили, что еще не выступали с предложениями по размещению своей полицейской миссии на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания контактной группы.

Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что на заседании контактной группы обсуждался вопрос безопасности для проведения выборов на Донбассе.

"Конечно, этот вопрос обсуждался, но я должен сказать, что до сих пор Секретариат (обеспечивает оперативную поддержку ОБСЕ под руководством генерального секретаря – ред.) и немецкое председательство в ОБСЕ не дали настоящих предложений по этому вопросу", - заявил Сайдик, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли сегодня предложение президента Украины Петра Порошенко о размещении полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

В связи с этим Сайдик попросил отнеслись к его ответу с пониманием, так как он не может комментировать это предложение президента Украины.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля Порошенко заявил, что обратился к Германии, как к председательствующей в ОБСЕ стране, относительно развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и намерен поднять этот вопрос в ближайшее время на переговорах в "нормандском формате".

"… Я обратился к руководству Германии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, в ближайшее время я собираюсь это поднять на переговорах в "нормандском формате", и вооруженные полицейские подразделения ОБСЕ должны гарантировать подготовку к выборам (на временно оккупированных территориях Донбасса – ред.), проведение выборов и передачу власти избранному по украинскому законодательству на свободных, прозрачных и демократических выборах руководству, с которым мы будем иметь дело", - отметил Порошенко.

В свою очередь полпред РФ в контактной группе по урегулированию на Донбассе Борис Грызлов заявил, что размещение такой миссии на Донбассе может привести к обострению конфликта.