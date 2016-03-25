За сутки в зоне АТО ранены шесть украинских военных

За сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военнослужащих нет, однако 6 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 6 ребят получили ранения», - сказал он.

Лысенко сообщил, что 5 бойцов получили ранения в районе Авдеевки, один - в Новотроицком. «Все ранения из-за обстрелов из различных видов оружия», - уточнил он.