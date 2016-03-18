Бессмертный: Обсуждение силового сценария решения конфликта на Донбассе должно быть снято с повестки дня (видео)

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" представитель Украины в Трехстороннем контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

Он отметил, что Запад поддержит Украину в случае ее намерений освобождать оккупированные районы Донбасса военным путем. Но в то же время представитель Украины в контактной группе подчеркнул, что такой сценарий может привести к неконтролируемым действиям.

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"И когда идти на такой шаг, необходимо понимать, что ты берешь на себя ответственность за безопасность не только своего государства, а и европейского континента, и всего мира", - подытожил Бессмертный.

Ранее Бессмертный заявлял, что в Минских договоренностях нигде не написано, что украинская сторона должна молчать в ответ на использование тяжелых видов оружия со стороны боевиков.