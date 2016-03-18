Украинские военные могут освободить Донбасс за две недели - Тымчук

Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" высказал народный депутат и руководитель группы военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук, передает ТСН.

"Украинская армия – это реальная сила, которая если не в считанные дни, то за несколько недель может освободить Донбасс. И у боевиков надежда только на Россию, на то, что Путин опять-таки введет войска", - сказал он.

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Тымчук также отметил, что боевики боятся широкомасштабного наступления со стороны украинской армии.

"Они понимают, в какой ситуации Россия, где экономический потенциал на сегодня это не то, что было два года назад, они понимают, под каким давлением Запада находится Путин. Боевики реально боятся наступления украинской армии", - считает депутат.

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Но Тимчук предупреждает, что если ВСУ все-таки пойдут в наступление, то Путин может дать команду на ввод войск в Донбасс – в Ростовской области у него сосредоточено большое количество военных.